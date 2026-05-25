Бастрыкину доложат о ситуации с сальмонеллезом в детском центре Калининграда Бастрыкин затребовал доклад о ситуации в детском центре Калиниграда

Москва25 мая Вести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с информацией о вспышке сальмонеллеза в одном из детских центров Калининграда. Об этом Следственный комитет России сообщил в MAX.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Канонерову Д. Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах пишет СК

Ранее в медиа появилась информация о том, что 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет, заболели инфекционным заболеванием в частном центре по уходу и присмотру за несовершеннолетними. В публикациях также были данные о нарушениях санитарных норм при организации питания в учреждении.