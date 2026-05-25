В детском центре "Сказка Ленд" в Калининграде 16 человек заболели сальмонеллезом

Роспотребнадзор закрыл детский центр в Калининграде из-за вспышки сальмонеллеза В детском центре "Сказка Ленд" в Калининграде 16 человек заболели сальмонеллезом

Москва25 мая Вести.Управление Роспотребнадзора по Калининградской области ввело временный запрет на деятельность Центра по уходу и присмотру за детьми "Сказка Ленд" из-за вспышки сальмонеллеза. Об этом сообщило надзорное ведомство на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Управлением проведено санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мер по локализации и ликвидации очага сальмонеллеза в Центре по присмотру и уходу за детьми "Сказка Лэнд" говорится в публикации Роспотребнадзора

Отмечается, что число пострадавших составило 16 человек: 11 детей младшей возрастной группы (от 2 до 5 лет) и пять сотрудников центра.

Детский центр "Сказка Ленд" расположен по адресу город Калининград, улица Флотская, дом №4. Деятельность в нем осуществляет ИП Чернышова О. О.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлены многочисленные нарушения санитарных требований к организации питания. В частности, в центре нарушалась поточность процессов, пищеблок работал на полном цикле с сырьем без цехового деления. Продукты принимались без маркировки и документов о происхождении, нарушались правила их хранения. К работе допускались лица без результатов медицинского осмотра, санитарно-гигиенической подготовки и аттестации.

Кроме того, зафиксированы несоблюдение правил дезинфекциии, отсутствие системы внутреннего лабораторного контроля, а также утвержденного меню и технологических карт для приготовления блюд.

Лабораторные исследования подтвердили эти нарушения: сальмонелла обнаружена у сотрудников, готовивших пищу, а также на ветоши для мытья посуды. На предметах кухонного и столового инвентаря (тележка для раздачи готовых блюд, хлебница, столовые приборы, посуда) выявлены бактерии группы кишечной палочки.

В отношении индивидуального предпринимателя О. О. Чернышовой возбуждено административное дело. С 25 мая деятельность центра временно запрещена.

Материалы переданы в Ленинградский районный суд Калининграда, а также направлены в региональную прокуратуру. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.