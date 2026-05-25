В Калининграде завели дело по факту массового заражения детей сальмонеллезом СК возбудил дело после массового заражения детей в центре Калининграда

Москва25 мая Вести.Следственный комитет по Калининградской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, после массового заражения детей сальмонеллезом в частном центре ухода и присмотра. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 25 мая в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет обнаружены публикации о том, что в одном из частных детских центров Калининграда 16 человек заболели сальмонеллезом, среди них – 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет. Также сообщалось о многочисленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований к организации питания и приостановке работы центра.

Уголовное дело возбуждено статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи намерены установить все причины и условия произошедшего, а также лицо, которое будет привлечено в качестве обвиняемого.

Для проверки всех обстоятельств произошедшего следственным путем незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) говорится в публикации Следкома

Ранее сообщалось, что Управление Роспотребнадзора по Калининградской области ввело временный запрет деятельности центра "Сказка Ленд", расположенного по адресу: город Калининград, улица Флотская, дом №4. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения санитарных требований к организации питания.

Лабораторно подтверждено наличие сальмонеллы у сотрудников и на предметах кухонного и столового инвентаря. В отношении индивидуального предпринимателя О. О. Чернышовой возбуждено административное дело. Материалы переданы в суд.