Москва21 авгВести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Забайкальском крае, сообщает Следком в MAX.
Ранее в соцсетях появилась информация о ЧП в детском лагере в Читинском районе.
В одном из детских лагерей на территории Читинского района несовершеннолетние подверглись избиению старшими подросткамиговорится в публикации
Следователи Забайкальского края организовали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета ждет доклад об установленных обстоятельствах.