Бастрыкину доложат об избиении детей в забайкальском лагере

Подростки избили детей в лагере в Забайкалье Бастрыкину доложат об избиении детей в забайкальском лагере

Москва21 авг Вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Забайкальском крае, сообщает Следком в MAX.

Ранее в соцсетях появилась информация о ЧП в детском лагере в Читинском районе.

В одном из детских лагерей на территории Читинского района несовершеннолетние подверглись избиению старшими подростками говорится в публикации

Следователи Забайкальского края организовали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета ждет доклад об установленных обстоятельствах.