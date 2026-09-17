Глава СК затребовал доклад об избиении девочки подростками под Новосибирском Бастрыкину доложат об избиении девочки подростками в Новосибирской области

Москва17 сен Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о разбирательствах по факту избиения школьницы сверстниками в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Инцидент произошел в Мошковском районе, о нем стало известно благодаря публикациям в местных сообществах в социальных сетях. На распространившихся в интернете кадрах девушку несколько рад ударили, а потом заставили встать на колени и извиниться за якобы украденный вейп.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России дал поручение и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Бадулину А.Н. представить доклад о ходе проверки и по доводам публикации говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что, по утверждениям пользователей, группа подростков, о которых идет речь, неоднократно была замечена в подобных конфликтах и уже попадала в поле зрения правоохранителей, однако какой-либо ответственности никто из них не понес.