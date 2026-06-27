Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о травле школьницы в Коломне

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с травлей школьницы в Коломне Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о травле школьницы в Коломне

Москва27 июн Вести.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с травлей десятилетней девочки в одной из школ Коломны. Об этом сообщил Информационный центр СК РФ на платформе MAX.

Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о совершении противоправных действий в отношении малолетней в г. Коломне Московской области говорится в публикации

В приемную главы ведомства в социальной сети "ВКонтакте" обратилась мать школьницы. Женщина рассказала, что дочь длительное время подвергается буллингу со стороны одноклассников - ее оскорбляют, угрожают, портят вещи. Девочку неоднократно избивали, в связи с чем ей требовалась медицинская помощь. Обращения к руководству школы, по словам матери, результатов не дали.

Следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах.

Центральный аппарат СК контролирует исполнение поручения.