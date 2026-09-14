Бастрыкин затребовал доклад о нападении подростков на женщину в Башкирии

Главе СК доложат о ходе расследования после нападения на женщину в Ишимбае Бастрыкин затребовал доклад о нападении подростков на женщину в Башкирии

Москва14 сен Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ЧП в Ишимбае, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о нападении подростков на женщину, совершенном в городском парке культуры и отдыха.

В социальных медиа сообщалось, что в парке культуры и отдыха в городе Ишимбае группа подростков нанесла телесные повреждения местной жительнице. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь говорится в заявлении Следкома в MAX

В настоящее время СУ СК России по Республике Башкортостан по факту произошедшего проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о хулиганстве. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.