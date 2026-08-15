Бастрыкину доложат о ходе проверки после инцидента с женщиной-инвалидом в Артеме

Главе СК доложат о ходе проверки после нападения на женщину-инвалида в Артеме Бастрыкину доложат о ходе проверки после инцидента с женщиной-инвалидом в Артеме

Москва15 авг Вести.Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин затребовал доклад по проверке о хулиганстве, совершенном несовершеннолетними в отношении женщины-инвалида в Приморском крае. Об этом сообщает СК РФ.

Ранее в этот день стало известно, что на улице Ворошилова в городе Артеме девочки‑подростки забросали камнями женщину, которая является инвалидом с детства. Один из камней попал пострадавшей в голову, в результате чего она получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. Региональная прокуратура, СК и МВД проводят проверки.

По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю проводится проверка по … ст. 213 УК РФ (хулиганство) … Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки по факту совершенных подростками хулиганских действий говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Приморскому краю Трубчику Эдуарду Анатольевичу представить доклад.