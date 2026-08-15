Женщина-инвалид, которую забросали камнями в Артеме, пройдет судмедэкспертизу Женщина-инвалид, в которую дети бросали камни в Артеме, пройдет судмедэкспертизу

Москва15 авг Вести.Женщина-инвалид, пострадавшая после того, как дети забросали ее камнями в Артеме, направлена на прохождение судмедэкспертизы. Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю.

Ранее в этот день стало известно, что на улице Ворошилова девочки‑подростки забросали камнями женщину, которая является инвалидом с детства. Один из камней попал пострадавшей в голову. Региональная прокуратура сообщала о проведении проверки по факту произошедшего.

[Женщине], 1963 г.р., была причинена травма. Она обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение, где поставлен диагноз: открытая рана других областей головы … Потерпевшей выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Там добавили, что полицейские по факту произошедшего также проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и личности участников инцидента.