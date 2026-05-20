Принудительное лечение назначили толкнувшей ребенка на пути в метро

Москва20 мая Вести.Пожилая женщина, которая в ноябре 2025 года толкнула тринадцатилетнюю девочку на пути в московском метро, отправлена на принудительное лечение по решению суда. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

В ходе судебного следствия установлено, что 64-летняя женщина совершила запрещенное уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) говорится в сообщении ведомства

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Суд постановил отправить женщину на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Осужденная содержится под стражей.