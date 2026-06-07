СК начал проверку после опрокидывания снегохода с туристами на Камчатке

Инцидентом с туристами на Камчатке, где пострадала женщина, заинтересовался СК СК начал проверку после опрокидывания снегохода с туристами на Камчатке

Москва7 июн Вести.Следственные органы начали проверку инцидента с туристами, где опрокинувшимся снегоходом придавило женщину на Вилючинском перевале на Камчатке. Об этом сообщает краевое СУ СК России.

По данному факту в следственном отделе по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Как ранее уточнил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, предположительно, у пострадавшей перелом.

Решение о возбуждении дела будет приниматься по результатам проверки.