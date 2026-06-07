Москва7 июнВести.Следственные органы начали проверку инцидента с туристами, где опрокинувшимся снегоходом придавило женщину на Вилючинском перевале на Камчатке. Об этом сообщает краевое СУ СК России.
По данному факту в следственном отделе по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Как ранее уточнил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, предположительно, у пострадавшей перелом.
Решение о возбуждении дела будет приниматься по результатам проверки.