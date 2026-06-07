Снегоход с туристами перевернулся и придавил женщину на Камчатке

На Камчатке перевернулся снегоход с туристами, есть пострадавшая Снегоход с туристами перевернулся и придавил женщину на Камчатке

Москва7 июн Вести.В районе Вилючинского перевала на Камчатке перевернулся снегоход с туристами. Пострадала женщина. Об этом сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

Инцидент произошел днем 7 июня, в воскресенье, звонок спасателям поступил в 13.03 по местному времени.

В районе Вилючинского перевала (ЕМО) перевернулся снегоход с туристами и придавил женщину, требуется помощь. Предварительно – перелом написал Лебедев на своей странице во "ВКонтакте"

На помощь туристам выдвинулись спасатели и медики на вертолете.