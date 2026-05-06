Москва6 маяВести.Сотрудники ГУ МЧС России по Камчатскому краю выехали на Вилючинский перевал, на который ранее сошла лавина, чтобы проверить, не оказались ли под завалами люди и техника, и оценить возможность расчистки, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
Для обследования лавины вблизи Вилючинского перевала на наличие людей и техники выехали начальник противолавинного центра Камчатского УГМС, спасатели КГКУ "ЦОД" и представители МЧС Камчатского края. Оценивается проезд и возможность расчистки дорогиотметили в пресс-службе
Ранее сообщалось, что снежная лавина высотой порядка 6 метров и шириной до 100 метров сошла на Мутновской трассе, на которой находится Вилючинский перевал.