МЧС обследует лавину на Вилючинском перевале на Камчатке на наличие людей

Спасатели выехали к лавине, накрывшей Вилючинский перевал на Камчатке МЧС обследует лавину на Вилючинском перевале на Камчатке на наличие людей

Москва6 мая Вести.Сотрудники ГУ МЧС России по Камчатскому краю выехали на Вилючинский перевал, на который ранее сошла лавина, чтобы проверить, не оказались ли под завалами люди и техника, и оценить возможность расчистки, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Для обследования лавины вблизи Вилючинского перевала на наличие людей и техники выехали начальник противолавинного центра Камчатского УГМС, спасатели КГКУ "ЦОД" и представители МЧС Камчатского края. Оценивается проезд и возможность расчистки дороги отметили в пресс-службе

Ранее сообщалось, что снежная лавина высотой порядка 6 метров и шириной до 100 метров сошла на Мутновской трассе, на которой находится Вилючинский перевал.