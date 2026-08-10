Камчатские спасатели наведут веревочную переправу для тургруппы Спасатели наведут переправу для тургруппы через реку возле Мутновской ГеоЭС

Москва10 авг Вести.Спасатели помогут туристам навести веревочную переправу через реку в нескольких километрах от Мутновской ГеоЭС, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

… зарегистрированная группа, в составе которой есть несколько детей, не смогла пересечь водную преграду в нескольких километрах от Мутновской геотермальной станции, так как уровень воды в реке значительно поднялся. На помощь путешественникам в ночь на 10 августа выдвинулась совместная группировка спасателей … отметили в пресс-службе

Туристы совершали многодневный пеший поход по горным территориям и долинам рек в Елизовском округе.