СК проверит информацию о происшествии с туристами в Елизовском районе Камчатки СК Камчатки проверит информацию о заблокированной разливом реки тургруппе

Москва10 авг Вести.Доследственная проверка по факту происшествия с туристами в Елизовском районе организована следователями СУ СК России по Камчатскому краю, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлены сведения о том, что в районе Мутновской геотермальной станции туристическая группа с детьми заблокирована у разлившейся реки. По данному факту в следственном управлении СК России по Камчатскому краю организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) написали в пресс-службе

По предварительной информации, причиной остановки тургруппы стал резкий подъем уровня воды. На помощь туристам выезжали спасатели для организации веревочной переправы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.