Москва29 июлВести.В КЧР организована процессуальная проверка после гибели туриста из Владимира в ходе пешего горного похода. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Отмечается, что туристический маршрут группы, в составе которой находились 7 человек, был зарегистрирован в ГУ МЧС России по КЧР. Предварительно, 29 июля один из участников похода погиб в районе пика МИФИ в Даутском ущелье республики.
Организована процессуальная проверка по факту смерти туриста из Владимира… Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельствговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решение.