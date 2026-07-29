В КЧР организована проверка после гибели туриста в ходе пешего горного похода

В КЧР организована проверка после гибели туриста из Владимира В КЧР организована проверка после гибели туриста в ходе пешего горного похода

Москва29 июл Вести.В КЧР организована процессуальная проверка после гибели туриста из Владимира в ходе пешего горного похода. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Отмечается, что туристический маршрут группы, в составе которой находились 7 человек, был зарегистрирован в ГУ МЧС России по КЧР. Предварительно, 29 июля один из участников похода погиб в районе пика МИФИ в Даутском ущелье республики.

Организована процессуальная проверка по факту смерти туриста из Владимира… Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решение.