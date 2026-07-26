СК КБР: два альпиниста погибли во время восхождения на Эльбрус

СК организовал доследственную проверку по факту гибели 2 альпинистов на Эльбрусе СК КБР: два альпиниста погибли во время восхождения на Эльбрус

Москва26 июл Вести.Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели двух альпинистов на Эльбрусе, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Кабардино-Балкарской Республики.

Предварительно установлено, что 25 июля 2026 года группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус.

Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, они погибли отмечается в сообщении

Ведутся поиски четверых альпинистов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.