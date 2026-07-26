Москва26 июлВести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства смерти туристов при восхождении на гору Эльбрус в КБР, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
Ранее сегодня стало известно, что группа туристов из семи человек, предположительно, из Боснии и Герцеговины, отправилась покорять Эльбрус.
Один из них спустился и сообщил, что двоим товарищам стало плохо. Позже спасатели нашли их тела на седловине горы. Двое альпинистов переданы врачам, еще троих ищут.
Как сообщается, туристическая группа совершала восхождение без сопровождения гидаговорится в публикации СК РФ
Следственные органы Кабардино-Балкарии организовали проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а также представить ему доклад об установленных обстоятельствах.