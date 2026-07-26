Попавшие в беду альпинисты отправились покорять Эльбрус без гида Бастрыкин поручил расследовать смерть туристов на Эльбрусе

Москва26 июл Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства смерти туристов при восхождении на гору Эльбрус в КБР, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Ранее сегодня стало известно, что группа туристов из семи человек, предположительно, из Боснии и Герцеговины, отправилась покорять Эльбрус.

Один из них спустился и сообщил, что двоим товарищам стало плохо. Позже спасатели нашли их тела на седловине горы. Двое альпинистов переданы врачам, еще троих ищут.

Как сообщается, туристическая группа совершала восхождение без сопровождения гида говорится в публикации СК РФ

Следственные органы Кабардино-Балкарии организовали проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а также представить ему доклад об установленных обстоятельствах.