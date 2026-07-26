Один из погибших на Эльбрусе боснийцев перед восхождением оставил сообщение

Один из погибших на Эльбрусе боснийцев оставил сообщение перед восхождением Один из погибших на Эльбрусе боснийцев перед восхождением оставил сообщение

Москва26 июл Вести.Один из погибших во время восхождения на Эльбрус боснийских альпинистов оставил на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ) сообщение, в котором назвал эту экспедицию "мечтой". Пост был опубликован шесть дней назад.

Тысячи километров позади, одна вершина впереди и лишь одна мечта. Шаг за шагом, до самой вершины Европы говорится в публикации

Пост также сопровождался фотографией.

Вечером в субботу ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщило, что группа альпинистов, находящаяся на высоте 5100 метров на седловине Эльбруса, запросила помощь. Ведомство уточнило, что группа перед восхождением прошла регистрацию.

Позже стало известно, что пять человек из группы погибли. По информации издания "Nezavisne novine", все погибшие были из Зеницы в Боснии и Герцеговине. Выжить удалось двоим боснийцам - Харису Адиловичу и Кемалю Видимличу, они не нуждаются в медицинской помощи, сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии.