Названы имена выживших участников восхождения на Эльбрус Nezavisne novine: стали известны имена выживших на Эльбрусе

Москва26 июл Вести.Пять граждан Боснии и Герцеговины погибли на Эльбрусе, двое выжили. Об этом сообщает боснийское издание Nezavisne novine.

В группу туристов также входили Харис Адилович и Кемаль Видимлич, и они выжили говорится в публикации

Эвакуация тел погибших временно приостановлена из-за плохой погоды.

В поисках участвовали восемь спасателей, и, по имеющейся на данный момент информации, группа альпинистов не состояла из профессионалов.

Как стало известно изданию, в группу альпинистов также входили сотрудники Зеницкой горноспасательной службы, но получить дополнительную информацию не удалось.

Утром 26 июля число спасателей, задействованных в операции, увеличили до 16 человек. Они продолжают поиски еще трех альпинистов, которые поднимались на Эльбрус. По факту происшествия проверку проводят Следственный комитет и прокуратура.