Москва26 июлВести.Пять граждан Боснии и Герцеговины погибли на Эльбрусе, двое выжили. Об этом сообщает боснийское издание Nezavisne novine.
В группу туристов также входили Харис Адилович и Кемаль Видимлич, и они выжилиговорится в публикации
Эвакуация тел погибших временно приостановлена из-за плохой погоды.
В поисках участвовали восемь спасателей, и, по имеющейся на данный момент информации, группа альпинистов не состояла из профессионалов.
Как стало известно изданию, в группу альпинистов также входили сотрудники Зеницкой горноспасательной службы, но получить дополнительную информацию не удалось.
Утром 26 июля число спасателей, задействованных в операции, увеличили до 16 человек. Они продолжают поиски еще трех альпинистов, которые поднимались на Эльбрус. По факту происшествия проверку проводят Следственный комитет и прокуратура.