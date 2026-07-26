Москва26 июлВести.До 16 человек увеличена группировка спасателей, которые ищут пропавших на Эльбрусе альпинистов. Об этом сообщает главк МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее к их поискам были привлечены 8 специалистов Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС Росси.

Усилена группировка спасателей для поиска пропавших альпинистов горе Эльбрус. … К поисковым работам привлечены 16 человек

Говорится в публикации ведомства в MAX

Группировку усилили спасателями центра "Лидер" МЧС России и "КАВКАЗ.РФ".

Ранее сообщалось, что при восхождении на Эльбрус группы из семи человек двое погибли, двое выжили – они переданы медикам, еще троих ищут в очень сложных погодных условиях.