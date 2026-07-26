Усилена группировка спасателей для поиска пропавших на Эльбрусе альпинистов

Вдвое усилена группировка спасателей для поиска пропавших на Эльбрусе туристов Усилена группировка спасателей для поиска пропавших на Эльбрусе альпинистов

Москва26 июл Вести.До 16 человек увеличена группировка спасателей, которые ищут пропавших на Эльбрусе альпинистов. Об этом сообщает главк МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее к их поискам были привлечены 8 специалистов Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС Росси.

Усилена группировка спасателей для поиска пропавших альпинистов горе Эльбрус. … К поисковым работам привлечены 16 человек Говорится в публикации ведомства в MAX

Группировку усилили спасателями центра "Лидер" МЧС России и "КАВКАЗ.РФ".

Ранее сообщалось, что при восхождении на Эльбрус группы из семи человек двое погибли, двое выжили – они переданы медикам, еще троих ищут в очень сложных погодных условиях.