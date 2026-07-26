В Минздраве сообщили, что выжившие на Эльбрусе туристы в медпомощи не нуждаются

Медики рассказали о состоянии двух эвакуированных с Эльбруса альпинистов В Минздраве сообщили, что выжившие на Эльбрусе туристы в медпомощи не нуждаются

Москва26 июл Вести.Двое иностранных альпинистов, пострадавших при восхождении на Эльбрус, в медицинской помощи не нуждаются, предает ТАСС со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

В ведомстве сообщили, что в медучреждения республики их не доставляли.

У них были незначительные травмы. Помощь им была оказана на месте медиками на курорте говорится в сообщении

Ранее в республиканском МЧС рассказали, что двое спасенных из этой группы, предположительно, иностранцев были переданы медикам.

Два альпиниста погибли. Их тела с высоты более 5 тысяч метров пока не эвакуировали из-за плохой погоды.

Утром 26 июля группировку спасателей увеличили до 16 специалистов. Они ищут еще троих альпинистов, осуществлявших восхождение на Эльбрус. СК и прокуратура по данному факту ведут проверку.