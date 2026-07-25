На Эльбрусе шестеро альпинистов запросили помощь на высоте 5100 метров

На Эльбрусе спасатели ищут группу альпинистов, застрявшую на высоте 5100 метров На Эльбрусе шестеро альпинистов запросили помощь на высоте 5100 метров

Москва25 июл Вести.На высоте 5100 метров на седловине Эльбруса группа из шести альпинистов, прошедших регистрацию, запросила помощь. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии на платформе MAX.

По данным спасателей, туристы не могут спуститься самостоятельно.

В 21.21 25.07.2026 года поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5100 метров зарегистрированная группа альпинистов в составе 6 человек не может самостоятельно спуститься и попросила о помощи говорится в публикации

К месту уже направлены восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Подробности уточняются.

Всего на этот день на маршрутах зарегистрировано 1077 человек в составе 130 групп.