Москва25 июлВести.На высоте 5100 метров на седловине Эльбруса группа из шести альпинистов, прошедших регистрацию, запросила помощь. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии на платформе MAX.
По данным спасателей, туристы не могут спуститься самостоятельно.
В 21.21 25.07.2026 года поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5100 метров зарегистрированная группа альпинистов в составе 6 человек не может самостоятельно спуститься и попросила о помощиговорится в публикации
К месту уже направлены восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Подробности уточняются.
Всего на этот день на маршрутах зарегистрировано 1077 человек в составе 130 групп.