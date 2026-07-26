Гибель и исчезновение альпинистов на Эльбрусе: что известно к этому часу

Что известно о трех исчезнувших и двух погибших альпинистах на Эльбрусе Гибель и исчезновение альпинистов на Эльбрусе: что известно к этому часу

Москва26 июл Вести.Вечером субботы, 25 июля, сотрудники МЧС России получили сообщение о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5 100 метров застряла зарегистрированная группа альпинистов. Они попросили о помощи и пояснили, что не могут самостоятельно спуститься.

Спустился вниз лишь один участник группы и рассказал, что двоим стало плохо во время восхождения. К месту направились спасатели и вскоре обнаружили тела двух человек на высоте 5 350 метров. Эвакуировать их сразу не смогли из-за плохой погоды.

Позже появились сообщения о том, что спасены и переданы медикам уже двое альпинистов. У обоих были незначительные травмы, врачи оказали им помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Еще трех человек продолжают искать, группировку спасателей увеличили до 16 специалистов. СК и прокуратура начали проверку по факту произошедшего.

По имеющимся данным, альпинисты приехали из Боснии и Герцеговины. Боснийские СМИ уже назвали имена двоих выживших соотечественников, ими оказались Харис Адилович и Кемаль Видимлич. Также названы имена остальных пяти участников группы: доктор Мелиха Чаушевич, Альма и Денис Оканович, Нермин Талам и Альмир Кривдич. согласно публикации на боснийском портале Avaz, все пятеро погибли, однако российские власти не подтвердили факт гибели троих из них.