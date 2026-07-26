В Боснии и Герцеговине назвали имена погибших на Эльбрусе альпинистов Стали известны имена погибших на Эльбрусе альпинистов из Боснии

Москва26 июл Вести.Стали известны личности альпинистов из Боснии и Герцеговины, которые погибли на Эльбрусе, сообщает боснийский портал Avaz.

Вечером в субботу ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщило, что группа из шести альпинистов, находящаяся на высоте 5100 метров на седловине Эльбруса, запросила помощь. Ведомство уточнило, что группа перед восхождением прошла регистрацию.

В походе на Эльбрус погибли доктор Мелиха Чаушевич, Альма и Денис Оканович, Нермин Талам и Альмир Кривдич говорится в сообщении портала

По данным Avaz, все они были из города Зеницы (в 70 км от Сараево). Мелиха Чаушевич была челюстно-лицевым хирургом, она являлась большой поклонницей альпинизма и просто пеших прогулок.

Официально российские власти не подтвердили факт гибели боснийских альпинистов.

Ранее боснийские СМИ назвали имена выживших соотечественников на Эльбрусе.