Погибшая на Эльбрусе боснийка первой в своей стране покорила Кинабалу Погибшая на Эльбрусе альпинистка была первой боснийкой, взошедшей на Кинабалу

Москва26 июл Вести.Альпинистка из Боснии и Герцеговины доктор Мелиха Чаушевич, погибшая при восхождении на Эльбрус, была первой гражданкой своей страны, которая покорила самую высокую вершину Малайзии – гору Кинабалу. Об этом сообщает боснийский портал Avaz.

Чаушевич была известна альпинистских кругах по многочисленным восхождениям и большой любви к покорению высоких вершин. В прошлом году она стала первой женщиной из Боснии и Герцеговины, которая поднялась на вершину Кинабалу, Малайзия, на высоте 4095 метров над уровнем моря говорится в публикации

Вечером в 25 июля ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщило, что группа из шести альпинистов на седловине Эльбруса запросила помощь. В этот момент они находились на высоте 5100 метров. Пятеро из них – граждане Боснии и Герцеговины челюстно-лицевой хирург Мелиха Чаушевич, Альма и Денис Оканович, Нермин Талам и Альмир Кривдич. Все они погибли.

Власти России пока не подтвердили официально гибель боснийских альпинистов на Эльбрусе.