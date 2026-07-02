На Камчатке турист пострадал при спуске в кратер вулкана Горелый

Турист получил травму во время спуска в кратер вулкана Горелый на Камчатке На Камчатке турист пострадал при спуске в кратер вулкана Горелый

Москва2 июл Вести.На Камчатке турист получил травму во время спуска в кратер вулкана Горелый, его доставили в больницу. Об этом сообщает краевое СУ СКР.

Инцидент произошел 2 июля, в четверг, в Елизовском районе.

Произошло травмирование туриста при спуске в кратер вулкана Горелый по снежному покрытию на сапсерфинге. В настоящее время с травмами мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована доследственная проверка, усматриваются признаки оказания небезопасных услуг.

Подробностей о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм нет.