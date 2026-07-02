Москва2 июлВести.На Камчатке турист получил травму во время спуска в кратер вулкана Горелый, его доставили в больницу. Об этом сообщает краевое СУ СКР.
Инцидент произошел 2 июля, в четверг, в Елизовском районе.
Произошло травмирование туриста при спуске в кратер вулкана Горелый по снежному покрытию на сапсерфинге. В настоящее время с травмами мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована доследственная проверка, усматриваются признаки оказания небезопасных услуг.
Подробностей о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм нет.