Спасатели эвакуировали туриста из пещеры в Бахчисарайском районе

В горах Крыма спасли туриста, пострадавшего при посещении пещеры Спасатели эвакуировали туриста из пещеры в Бахчисарайском районе

Москва16 авг Вести.Специалисты ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" оказали помощь мужчине, оказавшемуся в горно-лесной зоне Бахчисарайского района. Подробности ведомство сообщает в MAX.

16 августа при посещении пещеры Данильча-Коба на горе Седам-Кая мужчина повредил руку и ногу уточняется в сообщении

Продолжать движение самостоятельно он не мог и нуждался в эвакуации. Дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда выехала к месту происшествия.

Спасатели быстро обнаружили пострадавшего, наложили шину на травмированную руку и на носилках эвакуировали до служебного автомобиля. Затем его доставили в с. Соколиное и передали медработникам.