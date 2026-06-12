Москва12 июнВести.Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им.В.М. Дзераева помогли мужчине, который получил травму на перевале Федосеева, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.
Сообщается, что пострадавший - из Нижнего Новгорода, в составе группы он проходил один из туристических маршрутов, но сорвался со снежника.
Спасатели оказали первую помощь (пострадавшему – ред.), спустили в поселок Архыз и передали врачамсказано в сообщении
Уточняется, что мужчина не проходил регистрацию в подразделениях МЧС России.