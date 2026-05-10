Москва10 маяВести.В Красноярском крае была произведена эвакуация двух травмированных мужчин с горы Борус. Об этом сообщил заместитель главы Республика Хакасия Дмитрий Бученик.
Он отметил, что это произошло в ночное время. Помощь им оказали добровольцы Общественного поисково-спасательного отряда Республики Хакасия.
С вершины горы Борус Шушенского района Красноярского края проведена эвакуация двух травмированных мужчиннаписал Бученик в своем канале в MAX
Он отметил, что эвакуированные отказались от дальнейшей госпитализации. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.