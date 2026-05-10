В Красноярском крае спасатели эвакуировали двух травмированных мужчин

Двух мужчин эвакуировали с горы в Красноярском крае, они травмированы В Красноярском крае спасатели эвакуировали двух травмированных мужчин

Москва10 мая Вести.В Красноярском крае была произведена эвакуация двух травмированных мужчин с горы Борус. Об этом сообщил заместитель главы Республика Хакасия Дмитрий Бученик.

Он отметил, что это произошло в ночное время. Помощь им оказали добровольцы Общественного поисково-спасательного отряда Республики Хакасия.

С вершины горы Борус Шушенского района Красноярского края проведена эвакуация двух травмированных мужчин написал Бученик в своем канале в MAX

Он отметил, что эвакуированные отказались от дальнейшей госпитализации. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.