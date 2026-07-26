В МЧС рассказали об эвакуации туриста, упавшего с 20-метровой высоты на Алтае

На Алтае вертолетом МЧС эвакуировали туриста, упавшего с 20-метровой высоты В МЧС рассказали об эвакуации туриста, упавшего с 20-метровой высоты на Алтае

Москва26 июл Вести.В ГУ МЧС России по Республике Алтай рассказали об операции по спасению туриста, попавшего в беду в Усть-Коксинском районе.

Информация о терпящем бедствие человеке, который не может самостоятельно передвигаться из-за травм, поступила в экстренные службы в минувший четверг, 23 июля.

Спасатели поисково-спасательного отряда Республики Алтай выехали на место. Ситуация осложнялась отсутствием точных координат пострадавшего говорится в публикации ведомства в MAX

В ходе осмотра местности с вертолета пострадавшего мужчину 2003 года рождения нашли у озера Тайменье за перевалом Крепкий.

Оказалось, что, совершая поход в одиночку, он упал с высоты свыше 20 метров, получив перелом ноги и другие серьезные повреждения рассказали в МЧС

Мужчине оказали первую помощь, после чего поместили на спинальный щит и доставили на вертолете в Усть-Коксу, где его ожидали медики скорой помощи.