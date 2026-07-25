В Подмосковье парапланерист упал с высоты 10 метров, его доставили в больницу

В Наро-Фоминском округе спортсмен упал с параплана с 10-метровой высоты В Подмосковье парапланерист упал с высоты 10 метров, его доставили в больницу

Москва25 июл Вести.В Наро-Фоминском городском округе Московской области 30-летний спортсмен-парапланерист упал с высоты порядка 10 метров. Об этом сообщило Западное МСУТ СК России на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в поле у деревни Клово днем 25 июля. Мужчина не справился с управлением собственным парапланом и рухнул на землю.

25 июля 2026 года около 14 часов 30 минут в поле, расположенном вблизи деревни Клово Наро-Фоминского городского округа Московской области, произошло падение 30-летнего спортсмена-парапланериста говорится в публикации

Очевидец - находившийся рядом парапланерист-инструктор - сразу вызвал экстренные службы. Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.