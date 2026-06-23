На Алтае ищут подростка, сорвавшегося со скалы в реку во время фотографирования

На Алтае подросток сорвался в реку Катунь, когда делал фото на краю скалы На Алтае ищут подростка, сорвавшегося со скалы в реку во время фотографирования

Москва23 июн Вести.Подросток из Новосибирска во время фотографирования оступился и упал со скалы в реку Катунь, сообщает главк МЧС по Республике Алтай.

В ведомстве уточнили, что это произошло в Чемальском районе – у Ороктойкого моста. Для его поисков привлечены специалисты МЧС, полиция и волонтеры.

Обследовано 18 километров береговой линии и акватории реки Катунь, поисковые мероприятия продолжаются говорится в сообщении на сайте ведомства

В МЧС напомнили, что при фотографировании необходимо отойти от края обрыва как минимум на 2–3 метра, использовать на телефоне зум и палку для селфи и не смотреть в экран телефона во время движения по краю.