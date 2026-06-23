Поиски упавшего в Катунь на Алтае подростка пока не принесли результатов

МЧС: на Алтае не нашли подростка, упавшего в Катунь во время фотографирования Поиски упавшего в Катунь на Алтае подростка пока не принесли результатов

Москва23 июн Вести.Участники поисковой операции в Чемальском районе осмотрели 19 километров береговой линии и акватории реки Катунь, однако не смогли обнаружить пропавшего подростка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Поиски юноши, проводившиеся в пешем порядке и с использованием беспилотного летательного аппарата, пока не дали результатов, отметили в ведомстве.

О данном инциденте проинформированы 52 инструктора-сплавщика, в районе поиска находятся 39 моторных лодок говорится в публикации ГУ МЧС, размещенной в мессенджере MAX

Уточняется, что пропавший 15-летний подросток приехал на Алтай из Новосибирска. Как сообщалось ранее, 22 июня во время фотографирования он оступился и упал со скалы в реку Катунь недалеко от Ороктойского моста.