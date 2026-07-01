На Алтае двух мужчин унесло течением во время купания в реке Катунь

На алтайской реке Катунь двух мужчин унесло течением На Алтае двух мужчин унесло течением во время купания в реке Катунь

Москва1 июл Вести.В Майминском районе Республики Алтай двух мужчин унесло течением во время купания в реке Катунь. Подробности сообщает МЧС Республики Алтай в MAX.

В 7.55 поступило сообщение от очевидцев, что вблизи села Манжерок при купании в реке Катунь унесло течением мужчину уточняется в мессенджере

Примерно через четыре часа поступило новое сообщение, что недалеко от предыдущего места происшествия еще одного купавшегося мужчину унесло течением.

Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС РФ обследуют береговую линию вниз по течению реки.