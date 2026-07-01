Москва1 июлВести.В Майминском районе Республики Алтай двух мужчин унесло течением во время купания в реке Катунь. Подробности сообщает МЧС Республики Алтай в MAX.
В 7.55 поступило сообщение от очевидцев, что вблизи села Манжерок при купании в реке Катунь унесло течением мужчинууточняется в мессенджере
Примерно через четыре часа поступило новое сообщение, что недалеко от предыдущего места происшествия еще одного купавшегося мужчину унесло течением.
Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС РФ обследуют береговую линию вниз по течению реки.