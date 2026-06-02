Альпинист сорвался со скалы под Севастополем

Москва2 июн Вести.Спасатели эвакуировали альпиниста, который упал с 15-метровой высоты на горе Мердвен-Кая под Севастополем, мужчина посердил спину и голову. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По данным главы города, на скальном участке маршрута во время восхождения упал камень, из-за чего шедший первым в связке альпинист потерял равновесие и рухнул вниз.

Пролетев около 15 метров, он ударился о скалу, повредил голову и спину, но, к счастью, повис на веревках, не долетев до земли сказано в сообщении

Спасатели добрались до пострадавшего и на месте оказали ему первую помощь. Затем на носилках с помощью страховки спустили со скалы и передали медикам.

Развожаев добавил, что маршрут был зарегистрирован.