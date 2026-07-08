Туриста, пострадавшего в горах Хакасии, эвакуировали в Абакан Сотрудники МЧС спасли туриста, получившего травмы в горах Хакасии

Москва8 июл Вести.Спасатели эвакуировали из труднодоступной местности Аскизского района Хакасии мужчину, который отправился в одиночный поход по горам и получил травмы. Вертолетом Ми-8 МЧС России его доставили в Абакан, где передали врачам, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

О происшествии стало известно 7 июля. 39-летний житель Кемеровской области отправился в горы в одиночку. В какой-то момент он поскользнулся на снежнике и упал с большой высоты. Мужчина получил множественные травмы, но смог добраться до приюта "Высокогорный". Там ему оказали первую помощь и вызвали спасателей.

Ждать помощи пришлось несколько дней – до этого погода в горах не позволяла использовать авиацию. 8 июля пострадавшему на помощь пришли специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.