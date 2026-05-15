Москва15 мая Вести.Сотрудники МЧС России помогли травмированному мотоциклисту выбраться из леса и передали его медикам, сообщается в MAX-канале регионального ведомства.

В районе озера Танковое Южно-Сахалинска во время прогулки на мотоциклах один из байкеров не справился с управлением и упал на склоне. Мужчина получил травму и самостоятельно подняться не мог.

Спасатели оказали ему первую помощь, зафиксировав травмированную ногу, затем около километра несли по труднодоступной местности леса на специальных носилках отмечается в сообщении

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.