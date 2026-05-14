В горах Камчатки прошли учения МЧС и санавиации Ростеха по спасению туристов

Москва14 мая Вести.На Камчатке прошли межведомственные учения по спасению туристов в горах. В них участвовали санитарная авиация госкорпорации "Ростех", спасатели МЧС и врачи Центра медицины катастроф. Об этом Ростех сообщает в мессенджере MAX.

Учения ГУ МЧС России по Камчатскому краю, Территориального центра медицины катастроф, КГКУ "ЦОД" и нашей НССА показали, как слаженная работа специалистов может спасти жизнь человека там, где на помощь больше не может прийти никто говорится в публикации

Согласно сценарию учений, группа туристов пострадала при восхождении на гору Крайнюю. К месту ЧП вылетел вертолет Ми-8 НССА, на борту которого находились спасатели и врачи. Сесть на гору было невозможно, поэтому пилоты зависли в воздухе, а спасатели спустились вниз с помощью суров - специальных приспособлений для скоростного вертикального спуска.

Раненого зафиксировали на носилках и подняли в вертолет лебедкой. В воздухе врачи Центра медицины катастроф провели необходимые медицинские процедуры, после чего экипаж направился к месту передачи пациента для доставки в больницу.

Организаторы учений напомнили туристам о важности оформления страховки: в сложной ситуации она гарантирует оперативную и профессиональную эвакуацию.

Воздушные суда для НССА - Ми-8 и "Ансаты" - производит холдинг "Вертолеты России".