Спасатели МЧС эвакуировали двух человек из труднодоступной местности на Камчатке

Спасатели помогли эвакуировать женщину и ребенка на Камчатке Спасатели МЧС эвакуировали двух человек из труднодоступной местности на Камчатке

Москва8 мая Вести.На Камчатке спасатели МЧС эвакуировали на вертолете Ми-8 женщину и ребенка из труднодоступной местности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Помощь людям требовалась в Быстринском районе - на расстоянии около 200 километров от села Эссо.

Мужчина, женщина и 3-летний ребенок находились в охотничьем домике. Самостоятельно в село они вернуться не могли из-за вскрытия рек и весенней распутицы.

8 мая вертолетом Ми-8 МЧС России женщина и трехлетний малыш были эвакуированы. Мужчина принял решение остаться в охотничьем домике говорится в сообщении

В медицинской помощи эвакуированные не нуждаются, их доставили в село Эссо.