Москва8 маяВести.На Камчатке спасатели МЧС эвакуировали на вертолете Ми-8 женщину и ребенка из труднодоступной местности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Помощь людям требовалась в Быстринском районе - на расстоянии около 200 километров от села Эссо.
Мужчина, женщина и 3-летний ребенок находились в охотничьем домике. Самостоятельно в село они вернуться не могли из-за вскрытия рек и весенней распутицы.
8 мая вертолетом Ми-8 МЧС России женщина и трехлетний малыш были эвакуированы. Мужчина принял решение остаться в охотничьем домикеговорится в сообщении
В медицинской помощи эвакуированные не нуждаются, их доставили в село Эссо.