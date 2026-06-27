Спасатели вытащили автомобиль с женщиной из бурной реки на Камчатке

Женщина на автомобиле застряла в бурной реке на Камчатке Спасатели вытащили автомобиль с женщиной из бурной реки на Камчатке

Москва27 июн Вести.Женщине из автомобиля, застрявшего в реке на Камчатке, помогли спасатели Карагинского филиала ПСО КГКУ "ЦОД", сообщил министр по ЧС края Сергей Лебедев.

Ранее в экстренные службы поступила информация о нештатной ситуации с автомобилем при пересечении реки в 10 километрах от села Оссора.

Женщину уже доставили в этот населенный пункт, сообщил Лебедев и поблагодарил спасателей за решительные и грамотные действия.

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Он проинформировал, что на большей части рек Камчатского края еще не пройдены максимальные уровни воды, поэтому пытаться пересечь их на автомобилях может быть крайне опасным.