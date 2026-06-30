В Крыму автомобиль сорвался с обрыва, водитель пострадал

Автомобиль сорвался с обрыва в Крыму В Крыму автомобиль сорвался с обрыва, водитель пострадал

Москва30 июн Вести.В пгт. Коктебель на горе Клементьева в Феодосии спасатели оказали помощь водителю автомобиля, который сорвался с обрыва горы. Подробности в MAX сообщает ГУ МСЧ по Республике Крым.

По предварительным данным, женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением, машина съехала с обрыва.

Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавшую и передали медикам скорой помощи говорится в сообщении

К спасательной операции привлекались 6 человек, использовалось 2 единицы техники.