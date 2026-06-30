Москва30 июнВести.В пгт. Коктебель на горе Клементьева в Феодосии спасатели оказали помощь водителю автомобиля, который сорвался с обрыва горы. Подробности в MAX сообщает ГУ МСЧ по Республике Крым.
По предварительным данным, женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением, машина съехала с обрыва.
Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавшую и передали медикам скорой помощиговорится в сообщении
К спасательной операции привлекались 6 человек, использовалось 2 единицы техники.