Спасатели помогли двум туристкам, застрявшим на сыпучем грунте в горах Крыма

В Крыму спасатели помогли двум туристкам, сбившимся с пути на горе Папая-Кая Спасатели помогли двум туристкам, застрявшим на сыпучем грунте в горах Крыма

Москва1 авг Вести.Крымские спасатели пришли на помощь двум туристкам, которые оказались в ловушке на горе Папая-Кая возле Судака. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел 1 августа, в субботу. К женщинам выдвинулись сотрудники ведомства и отряда "КРЫМ-СПАС".

Женщины сбились с тропы и оказались на сыпучем грунте горы Папая-Кая в районе с. Морское… Спасатели оперативно обнаружили женщин на западном склоне горы Папая-Кая и спустили их к подножию говорится в сообщении МЧС

Отмечается, что помощь медиков туристкам не потребовалась.