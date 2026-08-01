Москва1 авгВести.Крымские спасатели пришли на помощь двум туристкам, которые оказались в ловушке на горе Папая-Кая возле Судака. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Инцидент произошел 1 августа, в субботу. К женщинам выдвинулись сотрудники ведомства и отряда "КРЫМ-СПАС".
Женщины сбились с тропы и оказались на сыпучем грунте горы Папая-Кая в районе с. Морское… Спасатели оперативно обнаружили женщин на западном склоне горы Папая-Кая и спустили их к подножиюговорится в сообщении МЧС
Отмечается, что помощь медиков туристкам не потребовалась.