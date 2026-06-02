Четыре человека застряли на канатной дороге в Крыму

Москва2 июн Вести.Четыре человека, в том числе двое детей, застряли на канатной дороге в Ливадии, всех эвакуировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Инцидент произошел 2 июня около 11.20 мск. По данным ведомства, поступило сообщение о поломке канатной дороги, которая ведет на пляж из санатория "Пограничник".

В двух кабинках застряли 4 человека, среди которых были 2 ребенка... К 12.50 спасатели успешно провели спуск всех четырех человек с помощью специального снаряжения говорится в сообщении

Отмечается, что медицинская помощь не потребовалась.