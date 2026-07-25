Канатка с людьми в армянском Цахкадзоре встала из-за отключения электричества Десятки людей в Армении застряли на обесточенной канатной дороге

Москва25 июл Вести.Десятки людей застряли на канатной дороге в армянском курортном городе Цахкадзор из-за отключения электричества, проблема уже устранена. Об этом сообщает онлайн-издание armlur.am.

Инцидент, как отмечается, произошел в пятницу.

По нашей информации, вчера работа канатной дороги в Цахкадзоре была нарушена из-за отключения электроснабжения, в результате чего десятки граждан оказались в опасной ситуации... В момент отключения электроэнергии часть канатной дороги остановилась, из-за чего люди остались в креслах в воздухе, а другие — на разных участках горы, не имея возможности продолжить подъем или спуститься вниз говорится в сообщении

Издание сообщает, что ситуация спровоцировала панику, в первую очередь у семей с детьми.

Некоторое время канатная дорога полностью не работала пишет портал

Отмечается, что сотрудники на месте оперативно устранили проблему. Работа канатной дороги была восстановлена в тот же день, информации о пострадавших не приводится.