Канатная дорога в Нижнем Новгороде не будет работать как минимум до 20 июля

На канатной дороге в Нижнем Новгороде нет ни одной кабинки после недавнего ЧП Канатная дорога в Нижнем Новгороде не будет работать как минимум до 20 июля

Москва8 июл Вести.Канатная дорога в Нижнем Новгороде, на которой в воскресенье, 5 июля, произошло ЧП, не будет работать как минимум до 20 июля. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород".

В настоящее время работу воздушной переправы и компании, которая ее обслуживает, проверяет Ростехнадзор.

Сейчас на ней нет ни одной кабинки сказано в сообщении

В минувшие выходные на канатной дороге столкнулись четыре пустые кабинки, а еще две – с людьми – застряли на высоте 80 метров над Волгой. Внутри кабинок находились 16 человек, в том числе четыре ребенка. Чтобы помочь людям выбраться, спасатели были вынуждены спускать пассажиров по очереди на тросах.

Причины инцидента устанавливаются.