Работа канатной дороги в Нижнем Новгороде приостановлена после инцидента

Канатная дорога в Нижнем Новгороде все еще не работает после инцидента Работа канатной дороги в Нижнем Новгороде приостановлена после инцидента

Москва6 июл Вести.В Нижнем Новгороде все еще не работает канатная дорога, в кабинке которой 5 июля застряли пассажиры. Об этом сообщает ИС "Вести".

На сайте Нижегородских канатных дорог указано, что работа приостановлена по техническим причинам.

Уважаемые пассажиры! По техническим причинам работа канатной дороги приостановлена! Обычные проездные билеты будут продлены говорится в публикации

Вечером воскресенья, 5 июля, четыре кабинки застряли на одной из опор канатки между Нижним Новгородом и Бором. Спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе четверых детей.