Москва1 июлВести.Два человека застряли на колесе обозрения в Калуге из-за отключения электричества в городе, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе администрации города.
На момент остановки на колесе находилось два человека, которых оперативно спустили. На такой случай предусмотрен аварийный механизм, чтобы безопасно спустить людей на землю. Пострадавших нетговорится в сообщении
В настоящее время подача электроэнергии в парке уже восстановлена.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что посетители аттракциона в парке "Калуга-Парк" оказались заблокированы в кабинках, которые зависли в духоте на высоте при жаре в +30 градусов.