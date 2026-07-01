Колесо обозрения с людьми остановилось в Калуге из-за отключения света

В Калуге люди застряли на колесе обозрения Колесо обозрения с людьми остановилось в Калуге из-за отключения света

Москва1 июл Вести.Два человека застряли на колесе обозрения в Калуге из-за отключения электричества в городе, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе администрации города.

На момент остановки на колесе находилось два человека, которых оперативно спустили. На такой случай предусмотрен аварийный механизм, чтобы безопасно спустить людей на землю. Пострадавших нет говорится в сообщении

В настоящее время подача электроэнергии в парке уже восстановлена.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что посетители аттракциона в парке "Калуга-Парк" оказались заблокированы в кабинках, которые зависли в духоте на высоте при жаре в +30 градусов.