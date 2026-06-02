Двух подростков зажало в кресле сломавшегося аттракциона в Кызыле

Москва2 июн Вести.В городе Кызыл Республики Тува двух подростков зажало в кресле неисправного аттракциона. Прибывшие на место сотрудники МЧС их вызволили, сообщает республиканское МЧС.

Подросткам 17 и 18 лет, покинуть кресло им помогли 5 сотрудников МЧС и 1 единица техники.

В результате происшествия один человек был госпитализирован в больницу, второму оказали помощь в травмпункте.

Следственный комитет республики организовал проверку в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.