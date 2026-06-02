Москва2 июнВести.В городе Кызыл Республики Тува двух подростков зажало в кресле неисправного аттракциона. Прибывшие на место сотрудники МЧС их вызволили, сообщает республиканское МЧС.
Подросткам 17 и 18 лет, покинуть кресло им помогли 5 сотрудников МЧС и 1 единица техники.
В результате происшествия один человек был госпитализирован в больницу, второму оказали помощь в травмпункте.
Следственный комитет республики организовал проверку в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.