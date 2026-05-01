Москва1 маяВести.Следователи проводят проверку информации, опубликованной в СМИ, о зажатом дверями маршрутного такси ребенке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
Инцидент произошел в Ленинском районе Нижнего Новгорода, когда ребенок выходил из транспорта.
В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация в которой сообщалось о том, что в малолетнего зажало в дверях маршрутного автобусасказано в публикации ведомства в MAX
По факту происшествия организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.