СК: в Нижнем Новгороде ребенка зажало в дверях маршрутного автобуса

В Нижнем Новгороде СК проверяет информацию о зажатом в транспорте ребенке СК: в Нижнем Новгороде ребенка зажало в дверях маршрутного автобуса

Москва1 мая Вести.Следователи проводят проверку информации, опубликованной в СМИ, о зажатом дверями маршрутного такси ребенке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Инцидент произошел в Ленинском районе Нижнего Новгорода, когда ребенок выходил из транспорта.

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация в которой сообщалось о том, что в малолетнего зажало в дверях маршрутного автобуса сказано в публикации ведомства в MAX

По факту происшествия организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.